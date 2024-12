Ein Mann hat aus einer Parfümerie im Nova-Shoppingcenter in Günthersdorf mehrere Düfte im Wert von rund 700 Euro geklaut. Nun sucht die Polizei anhand von Fotos nach ihm.

Mann klaut Parfüm aus Nova-Shoppingcenter: So sieht der Täter aus (Fotos im Text)

Diebstahl in Günthersdorf

Günthersdorf. - Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der am 28. Mai zwischen 16 und 17 Uhr in einer Parfümerie des Nova-Shoppingcenters in Günthersdorf vier Düfte im Wert von rund 700 Euro entwendet hat.

Dieser Mann wird von der Polizei gesucht. Foto: Polizei

Da die Identifizierung der Person bisher nicht auf anderem Wege gelungen ist, wurde per Beschluss des Amtsgerichts Halle die Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera angeordnet, heißt es.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03461/4460 entgegen.