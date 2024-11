Merseburg/MZ. - Die Suche nach einem neuen Bundesvorstand, der Rück- und Austritt der Spitze der Grünen Jugend, zuletzt das Ende der Ampel. Die Grünen erleben unruhige Zeiten. Auch im Saalekreis hat sich ihr Personalkarussell gedreht. Seit Ende August stehen Susanne Otto und Richard Hermanowski an der Spitze des Kreisverbandes. Im Gespräch mit Robert Briest erklären sie, was sie erreichen wollen, wie sie in den nächsten Wahlkampf gehen und warum das Ampel-Aus eine Befreiung war.

