Unternehmen aus Bremen plant Großprojekt für Senioren am Merseburger Gotthardteich

So könnte das Gebäude des geplanten Convivo Parks aussehen. Am Gotthardteich ist ein Bootsanlager geplant.

Merseburg/MZ - „Es entsteht schon was Großes“, beschreibt Adele Heisecke. Sie ist eine von zwei Partnerinnen des Büros „Kuhn Pramann Architekten“, das derzeit im Auftrag einer Bremer Firma ein Seniorenwohnprojekt in Merseburg plant. Ein Großvorhaben. Im Entwurf, der zuletzt dem Bauausschuss präsentiert wurde, stehen 126 Wohnungen, dazu zwei Pflege-WGs sowie eine Tagespflege. Entstehen soll das ganze in einer der prominentesten Baulücken der Stadt: am Südufer des Vorderen Gotthardteichs. Dort, wo einst die Hochhäuser an der Naumburger Straße standen.