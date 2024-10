Die Ethnologin Katja Müller ist an der Hochschule Merseburg auf eine Heisenberg-Professur berufen worden. Warum das für sie und die Einrichtung eine hohe Auszeichnung ist.

Großer Karriereschritt für Katja Müller an der Hochschule Merseburg

Merseburg/MZ. - Die Immatrikulationsfeier der „Erstis“ an der Hochschule Merseburg im Merseburger Dom war auch für Katja Müller ein ganz großer Tag. Die 42-jährige habilitierte Ethnologin (Völkerkundlerin) wurde offiziell als neue Professorin für „Technologie, Ethik und Gesellschaft“ am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur begrüßt. Möglich gemacht hat das eine Heisenberg-Professur, mit der herausragende Nachwuchswissen-schaftler von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert, also auch finanziert werden.