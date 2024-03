In der Nacht zum Sonntag ist am Geiseltalsee in Mücheln im Saalekreis ein Wohnhaus abgebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Der Bewohner des Hauses wurde schwer verletzt gerettet. War es Brandstiftung?

Großbrand am Geiseltalsee: Wohnhaus in Mücheln brennt aus - Bewohner schwer verletzt gerettet

Mücheln/MZ - Großeinsatz für die Feuerwehren am Geiseltalsee. In Mücheln ist in der Nacht zum Sonntag ein Wohnhaus vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz nach 1 Uhr in die Lindenstraße zu dem Feuer gerufen.