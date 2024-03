In der Nacht zum Sonntag ist im Saalekreis ein Wohnhaus abgebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Was bisher bekannt ist.

Großbrand am Geiseltalsee: Wohnhaus in Mücheln ausgebrannt

Mücheln/MZ - Großeinsatz für die Feuerwehren am Geiseltalsee. In Mücheln ist in der Nacht zum Sonntag aus bisher ungeklärten Gründen ein Wohnhaus vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz nach 1 Uhr in die Lindenstraße zu dem Feuer gerufen.