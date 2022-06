Geheimpapier der Verwaltung zum Rosental in Merseburg enthält Ideen und einigen Zündstoff

Merseburg - Noch ist es geheim, das Papier zur Quartiersentwicklung im Merseburger Rosental. Nur eine Hand voll Leute kennen es. Nicht mal der Mehrzahl der Stadträte ist es bisher zur Verfügung gestellt worden. Am Dienstag, 8. Juni, will es die Stadtverwaltung erstmals in einer Sondersitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt präsentieren und zeigen, was kurz- oder langfristig geplant ist.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<