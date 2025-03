Spaß am Schreiben

Merseburg/MZ. - Birgit Gerlach bezeichnet sich als „Schreiberling aus Lust“. Die bis 2023 als Hausärztin in Merseburg tätig gewesene Medizinerin stapelt damit ein wenig tief. Immerhin haben inzwischen 500 Leute ihren Newsletter abonniert, wollen so stets lesen, was sie neues geschrieben und auf ihrer Website „ad usum proprium“ (lateinisch für „für den eigenen Gebrauch“) veröffentlicht hat. Diese lateinische Redewendung schreiben Ärzte eigentlich auf Rezepte, wenn sie sich selbst etwas verordnen.