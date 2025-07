2045 soll das Erdgasnetz obsolet sein. Mindestens ein Drittel der Haushalte in Merseburg braucht bis dahin Alternativen. Die soll das städtische Wärmekonzept zeigen. Im Mittelpunkte steht: Fernwärme.

Die Hälfte der Fernwärme erzeugen die Stadtwerke in ihren eigenen Blockheizkraftwerk.

Merseburg/MZ. - Für viele Bewohner von Merseburg steht die persönliche Wärmewende noch bevor. Denn die Stadtwerke rechnen damit, dass das Erdgasnetz zum Endverbraucher analog den Zielen der Bundesregierung 2045, also in 20 Jahren, abgeschaltet werden kann. Aktuell heizt in der Domstadt allerdings noch etwas mehr als jeder dritte Haushalt mit Gas.

Diese Zahl nannte Felix Drießen, Leiter des Stadtentwicklungsamtes, bei der Vorstellung des Zwischenstandes der kommunalen Wärmeplanung. Die soll klären, wo in der Stadt künftig welche (möglichst grüne) Heiztechnologie zur Verfügung stehen könnte. In Merseburg geht es dabei vor allem um Fernwärme. Mit ihren gut 50 Kilometer Leitungen versorgen die Stadtwerke derzeit etwa 30 Prozent der Haushalte mit heißem Wasser aus den eigenen Blockheizkraftwerken und aus der Abwärme der Müllverbrennung in Leuna. Der Anteil ist höher als im Landesschnitt: „Der Vorteil ist die enge Siedlungsstruktur. Die Kompaktheit ist eine Stärke der Stadt“, erläuterte Drießen.

Bürgerbeteiligung im September

Er rechnet damit, dass die mit 90.000 Euro vom Bund geförderte Wärmeplanung bis Jahresende vorliegen könnte. Auf die Bestandsanalyse soll nun noch das Umsetzungskonzept folgen – auch unter Einbeziehung der Einwohner. Im September seien Bürgerbeteiligungen geplant.

Die Stadt steckt mit ihrem Konzept den Rahmen ab. Für die betriebswirtschaftliche Umsetzung werden in Merseburg großteils die Stadtwerke zuständig sein. Die haben parallel zur kommunalen Wärmeplanung eine eigene Transformationsstrategie entwickelt.

Überschüssigen Strom von Windrädern nutzen?

Wie Geschäftsführer Guido Langer erklärte, habe man ein Raster über die Stadt gelegt, um zu sehen, wo Fernwärme wirtschaftlich wäre. Die Antwort: „In großen Teilen der Stadt. Was übrig bleibt, sind die ländlichen Strukturen.“ Also die Ortsteile wie Trebnitz oder Blösien, die nicht direkt an der Kernstadt hängen.

In der Preußerstraße lassen die Stadtwerke derzeit Fernwärme verlegen. Foto: rob

Für die braucht es nun Ideen, welche Angebote zur Wärmeversorgung dort infrage kommen, zusätzlich zu den Wegen, die Hausbesitzer schon jetzt jenseits von Gas und Öl eingeschlagen haben, wie etwa Wärmepumpen. Für Blösien nannte Drießen etwa die Überlegung, Windenergie mit einem kleinen Wärmenetz zu verbinden. Eine Art Tauchsieder könnte überschüssigen Strom von Windrädern zu Warmwasser wandeln.

Ausbau des Fernwärmenetzes in Merseburg

In den Kernbereichen der Stadt geht es dagegen darum, dass Fernwärmenetz weiter auszubauen und grüner zu machen. Derzeit lassen die Stadtwerke etwa am Markt und in der Preußerstraße neue Leitungen verlegen. „Nächstes Jahr sind Geusaer Straße und Unteraltenburg geplant“, erklärte Langer, der insgesamt mit noch 16 Kilometern zusätzlichem Netz rechnet und von einem Wandel berichtete: „Während wir früher für Fernwärme extremen Vertriebsaufwand betreiben mussten, ist heute die Nachfrage groß. Und wenn der Gaspreis weiter steigt wird das der Katalysator für einen Wechsel auf Fernwärme sein.“

Dass das Heizen für all jene, die noch auf Gas setzen, künftig deutlich teurer wird, daran hat Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann, dessen Besuch Anlass für die Zwischenbilanz der Stadt war, keinen Zweifel: „Da muss man ehrlich sein.“ Dass sei daher auch das zentrale Problem beim Stopp-and-Go rund um das Heizungsgesetz gewesen, dass sich in den Vorjahren viele Hausbesitzer noch neue Gasheizungen haben einbauen lassen.

Saale derzeit keine Option

Was die Frage nach grünerer Fernwärme betrifft, setzen Stadt und Stadtwerke auf die Abwärme der großen Industriestandorte – vielleicht auch von Rechenzentren, sollten sich hier welche ansiedeln. Die Stadt Jena will sich die Energie für ihr Fernwärmenetz künftig per Flussthermiekraftwerk aus der Saale holen.

Die fließt auch durch Merseburg. Man habe die Möglichkeiten der Flusswärme geprüft, berichtete Langer. Für eine wirtschaftliche Option hält er die Flussthermie für Merseburg allerdings nicht, denn die Abwärme der Industrie habe ein viel höheres Energieniveau.