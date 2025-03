Die Leichtmobile bis 45 Kilometer pro Stunde können schon 15-Jährige mit Führerschein fahren. Die MZ traf zwei Jugendliche, die in Ortsteilen von Querfurt wohnen und seit vergangenem Jahr mit den Fahrzeugen unterwegs sind. Warum Versicherer vor den Micro-Cars warnen.

Justus und Charlotte fahren seit letztem Jahr mit ihrem Mopedführerschein diese Mini-Autos, zum Beispiel in die Schule oder zum Training.

Querfurt/MZ - - Als die 16-jährige Charlotte die Tür ihres Autos öffnet, will Dackeldame Hermine einsteigen. Sie darf meist mitkommen, wenn die Schülerin, die in einem Ortsteil von Querfurt wohnt, in ihrem Mopedauto zum Reiten nach Mücheln fährt. Doch Hermine muss diesmal warten, Charlotte hat einen anderen Termin. Sie und der 16-jährige Justus, ein Freund aus dem Nachbarort, stellen ihre Mopedautos vor.