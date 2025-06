Die Ernte geht in die nächste heiße Phase. Ob Kirschen, Kartoffeln, Erdbeeren, Äpfel oder Spargel – die MZ hat nachgefragt, wo und was es aktuell zu kaufen gibt.

Saalekreis - Die ersten Kirschen werden bereits in Querfurt gepflückt, und auch die Kartoffeln landen bereits in Bad Dürrenberg und Leuna in den Hofläden der Bauern. Gleichzeitig pilgern zahlreiche Besucher auf die Erdbeerfelder der Region. Die MZ gibt einen Überblick, wo im Saalekreis Frisches von Feldern und Bäumen angeboten wird.