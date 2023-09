Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schkopau/Schkeuditz/MZ - Die Fluglärmkommission fordert bei den Planungen für den Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle deutliche Nachbesserungen beim Lärmschutz. In einer Stellungnahme an die Landesdirektion Sachsen zum laufenden Planfeststellungsverfahren kritisierte das Gremium, das vor allem aus Vertretern der Anrainerkommunen wie Schkopau und Kabelsketal sowie den Kreisen besteht, dass in den bisherigen Antragsunterlagen noch keine Aussagen zu geplanten Maßnahmen für aktiven und passiven Lärmschutz getroffen würden.