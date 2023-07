Feuerwehreinsatz Brand in Merseburg: Wohnung im siebenten Stock steht in Flammen

In Merseburg hat es Donnerstagabend wieder einmal einen Feuerwehreinsatz im Hochhaus am Roßmarkt gegeben. Obwohl das Gebäude seit Jahresbeginn leergezogen und eingezäunt ist, stand eine Wohnung im siebenten Stock plötzlich in Flammen.