Im größten Chemiebetrieb Merseburgs brennt es am Samstagmorgen. Ein Großaufgebot rückt zum Löschen an. Der Einsatzleiter erklärt, wie das gelang und ob Gefahr für die Umwelt bestand.

Feuer in Chemiefabrik in Merseburg: Kolonne brennt

Merseburg/MZ - Im Industriegebiet Süd in Merseburg hat es am Samstagvormittag gebrannt. Wie Einsatzleiter Michael Jahn berichtete, seien die Kameraden gegen 8 Uhr auf das Gelände von Glaconchemie alarmiert worden, weil es dort ein Feuer in einer Kolonne gab. Diese sei mit Glycerin befüllt gewesen.