Weiberfasching im Saalekreis Faschingsfrauen stürmen Rathaus in Bad Dürrenberg

Erstmals in seiner Amtszeit ging es Bad Dürrenbergs Bürgermeister Christoph Schulze zur Weiberfastnacht an den Kragen. Der Dürrenberger Carnevals Club will die Faschingstradition nun in der Solestadt etablieren. Der Verein sucht weiterhin nach Mitstreitern.