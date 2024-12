Familie Frenzel sorgt in Spielberg für Hingucker

Bevor die Figuren am Freitag im Ortskern von Spielberg aufgestellt wurden, hatten sie bei Familie Frenzel im Gartenhäuschen ihr Quartier. Martina Frenzel hält Kult-Schneemann Olaf im Arm.

Spielberg/MZ - - Da sind sie wieder, die selbst gemachten Figuren von Martina und Bernd Frenzel aus Spielberg. Am Freitag vor dem 1. Advent hat das Ehepaar in seinem Heimatort zum wiederholten Mal in diesem Jahr ein Ensemble aus Figuren und Requisiten auf dem Hügel zwischen Feuerwehrhaus und Dorfteich aufgestellt. Hier sitzen nun der Weihnachtsmann und Eiskönigin Elsa auf einer Bank – er hat einen Sack voller Geschenke dabei, sie ein Rentier. Und im Vordergrund steht Kult-Schneemann Olaf, der übers ganze Gesicht lacht.