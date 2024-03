Braunsbedra/MZ. - Ab April erweitert das am Hafen Braunsbedra beheimatete Geiseltalsee-Fahrgastschiff „MS Geiseltalsee“ (Informationen im Internet unter: www.ms-geiseltalsee.de) sein Angebot. Neben der 75-minütigen Tour in Richtung Mücheln steht auf dem Fahrplan von der kommenden Woche an bis Ende Oktober wieder die zweieinhalbstündige Nordtour in den für die Allgemeinheit noch gesperrten nördlichen Seebereich.

Diese Fahrt führt bis zum Weinberg. Laut der Geiseltaler Touristikgesellschaft GmbH als Betreiber wird eine Vorabreservierung empfohlen. Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr übrigens stabil geblieben. Die „MS Geiseltalsee“ befährt damit erneut als einziges Schiff den Nordteil. Dafür musste wie bei der Premiere 2023 eine Sondergenehmigung beantragt werden. Die Route ist zum Schutz der Natur per GPS genau vorgegeben.