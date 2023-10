Nach einem Unfall in Braunsbedra am frühen Freitagmorgen gibt sich Unfallbeteiligte als Beifahrerin aus.

Braunsbedra/MZ - Am Freitag ist die Polizei in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall im Braunsbedraer Mühlweg gerufen worden. Vor Ort trafen sie zwei Autoinsassen an, welche der Polizei mitteilten, dass der am Unfall beteiligte Fahrzeugführer angeblich geflüchtet sei.

Bei einer näheren Befragungen und Belehrung durch die Beamten, berichtet die Polizei, stellte sich allerdings heraus, dass es gar keinen flüchtigen Fahrzeugführer gab, sondern die angebliche Beifahrerin das Fahrzeug geführt hatte.

Ein bei der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin sei ihr Führerschein sichergestellt, ihr die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme in einer Klinik durchgeführt worden.