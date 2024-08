Im Chemiepark Leuna hat es am Montagmorgen eine Explosion gegeben. Anwohner berichteten von einem lauten Knall und dunklem Rauch über dem Gelände. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Explosion auf dem Chemiestandort Leuna - Was bisher bekannt ist

Am Chemiestandort Leuna hat es am Montagmorgen eine Explosion gegeben. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Leuna/MZ - Auf dem Chemiestandort Leuna hat sich am Montagmorgen offenbar eine Explosion ereignet. Anwohner berichteten von einem lauten Knall gegen 8 Uhr im Bereich des größten deutschen Chemieparks. Dunkler Rauch stieg danach über dem Norden des Geländes auf.

Nach MZ-Informationen ereignete sich der Vorfall im Bereich des Gaskonzerns Linde. Dessen Produktionsstandort liegt nah an der Kernstadt Leuna. Das Unternehmen stellt unter anderem durch Aufspaltung der Luft verschiedene Gase her. Auch eine Wasserstoffproduktion gibt es am Standort.

Explosion am Chemie-Standort Leuna - Video zeigt lodernde Flammen

Ein Video, das der MZ vorliegt, zeigt lodernde Flammen. Die Leitstelle des Saalekreises und die InfraLeuna, als Betreiber des Standorts, konnten zunächst keine Angaben zu den Folgen der Explosion machen. So ist weiter unklar, ob es Verletzte gab.

Im Einsatz ist derzeit die Werksfeuerwehr des Standortes. Nach Angaben der Leitstelle hat die InfraLeuna bisher keine externen Feuerwehrkräfte angefordert.