Bad Dürrenberg/MZ/und. - Nach einem Trinkgelage am Freitagabend in einer Wohnung in der Breiten Straße in Bad Dürrenberg sind zwei Männer in Streit geraten. Der verlagerte sich dann nach draußen, wo die Männer im Alter von 38 und 27 Jahren weiter aufeinander losgingen. Zeugen alarmierten kurz nach Mitternacht die Polizei. Der jüngere der beiden Männer war von seinem Kontrahenten geschlagen worden und erlitt unter anderem eine Kopfverletzung. Er wurde in einem Krankenhaus ärztlich behandelt. Gegen den 38-Jährigen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an,