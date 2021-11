Erneut kostenfreie Coronatests: Verspüren die Testzentren in Merseburg einen Anstieg?

Kostenlose Tests sind wieder im Rennen und werden dank 3G am Arbeitsplatz möglicherweise mehr gebraucht als je.

Merseburg/MZ - Vor der Teststation am Merse-Center herrscht ein reges Treiben. Alle Wartenden verfolgen dasselbe Ziel: Einen Schnelltest machen lassen. Die Gründe sind dabei ganz unterschiedlich. „Wir müssen uns testen lassen, weil wir am Wochenende weg wollen und dafür einen Nachweis brauchen“, sagt ein Merseburger Ehepaar.

„Ich bin angeschlagen und krankgeschrieben, die Ärztin meinte zwar, ein weiterer Schnelltest wäre nicht nötig, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen“, erzählt ein weiterer Merseburger. Auf die Frage, ob er sich auch testen lassen würde, wenn die Tests noch kostenpflichtig wären, antwortete er klar mit: „Nein.“ Doch das sind sie nicht. Seit dem 13. November darf sich jeder mindestens einmal pro Woche kostenfrei Testen lassen, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. So entschied es das Gesundheitsministerium.

Kein Andrang bei kostenpflichtigen Tests

Doch wie springen die Leute im Kreis auf dieses Angebot an? „Ein Anstieg ist definitiv spürbar, das kann man nicht wegreden“, erklärt der Mitarbeiter einer Teststation in Merseburg. „Machen wir uns nichts vor, die Leute wollen nicht viel Geld investieren, man macht nur das Nötigste. Jetzt kann man zumindest auf Nummer sicher gehen“, ergänzt er. Anders sind die Erfahrungen in Querfurt.

Die Zahlen seien dort nicht gestiegen. Während der kostenpflichtigen Tests seien ungefähr drei Bürger am Tag getestet worden, das sei jetzt immer noch so, sagt der Pflegedienst. Das Leunaer Kosmetikstudio testete ein bis zwei Leute täglich, als die Tests kostenpflichtig waren. Nun seien es fünf – so wie zu Beginn.

3G-Regelung am Arbeitsplatz: Erwartungen sind unterschiedlich

Auch im Hinblick auf die kommende 3G-Regelung am Arbeitsplatz sind die Erwartungen unterschiedlich. „Es ist schwierig zu sagen, ob der Andrang steigen wird. Durch das Homeoffice und die vielen Geimpften sollte das eigentlich nicht passieren“, findet der Mitarbeiter des Merseburger Testzentrums. Der Querfurter Pflegedienst befürchtet, dass es mehr Testungen werden. Daraus ergebe sich für sie ein höherer Personalaufwand, den sie stemmen müssten.

Die Teststation im Merseburger Ständehaus hat aktuell noch nicht wieder offen. Der Organisator Maximilian Klimant kann bisher noch nicht einschätzen, ob und wann die Station wieder öffnet und Bürger testen kann. Fest stehe, dass es aktuell Gespräche mit der Stadt gebe. Ein Austausch mit dem Ständehaus finde ebenso statt. Wenn eine Entscheidung fallen sollte, könne es dann auch ganz schnell gehen, so Maximilian Klimant.