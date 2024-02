Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schraplau/MZ - - Ein Hubschrauber fliegt über Schornsteine vom Kalkwerk Schraplau. Er bringt zunächst ein Rohr und lässt es in einen neuen Schlot ein, dann fliegt er eine Person ein, mit Seil am Hubschrauber befestigt, die offenbar am Schornstein arbeiten will. „Das war eine Sensation“, erinnern sich Schraplauer, ob ehemalige oder noch heute hier lebende, die diesen Hubschraubereinsatz damals selbst beobachteten, oder davon erfuhren, und sich nun entsprechende Filmaufnahmen aus dem Jahr 1974 ansahen.