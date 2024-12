Seit 2009 gibt es in Sachsen-Anhalt die Feuerwehrrente. Die von den Kommunen bezahlte Altersvorsorge soll ein Dank für die Arbeit der Brandschützer sein. Nun unterzeichnete in Bad Lauchstädt der landesweit 10.000 Kamerad

Bad Lauchstädt/MZ. - Dass Scheinwerfer strahlen, Kamerateams und Fotografen ihre Objektive auf einen richten und der Vertrag gerahmt übergeben wird – diese Ehre wird nicht allen Versicherungskunden zuteil. Doch Benjamin Bornowski, seit einem halben Jahr Mitglied der Einsatzabteilung der Bad Lauchstädter Feuerwehr, war nun mal der 10.000. Kunde, der bei der ÖSA eine Feuerwehrrente abschloss. Deshalb stand er am Montagabend in der Fahrzeughalle am Lauchstädter Ahornweg als einer der Protagonisten im Mittelpunkt – neben Versicherungschef, Innenministerin und Landesfeuerwehrchef.