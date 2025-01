Der Kreissportbund und die MZ suchen die besten Sportler 2024 im Saalekreis. Zum Start erklärt die KSB-Leitung, wieso die Sportvereine neue Mitgliederrekorde verbuchen und es im Spitzensport in Deutschland dennoch hapert.

Merseburg/MZ. - Sie haben die Wahl! Wer war 2024 die beste Sportlerin, der beste Athlet, die beste Mannschaft im Saalekreis bei den Erwachsenen und im Nachwuchs? Am heutigen Samstag startet die MZ-Sportlerwahl. Zum Auftakt sprach Robert Briest mit der Präsidentin des Kreissportbundes Angela Heimbach und dem stellvertretenden KSB-Geschäftsführer Maik Heinel über großen Zulauf in den Vereinen, die Wirkung von Olympia, fehlende Erfolge im Spitzensport und ihre Ursache an der Basis.