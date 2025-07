2045 soll das Erdgasnetz obsolet sein. Mindestens ein Drittel der Haushalte in Merseburg braucht bis dahin Alternativen. Die soll das städtische Wärmekonzept zeigen. Im Mittelpunkte steht: Fernwärme.

Die Hälfte der Fernwärme erzeugen die Stadtwerke in ihren eigenen Blockheizkraftwerk.

Merseburg/MZ. - Für viele Bewohner von Merseburg steht die persönliche Wärmewende noch bevor. Denn die Stadtwerke rechnen damit, dass das Erdgasnetz zum Endverbraucher analog den Zielen der Bundesregierung 2045, also in 20 Jahren, abgeschaltet werden kann. Aktuell heizt in der Domstadt allerdings noch etwas mehr als jeder dritte Haushalt mit Gas.