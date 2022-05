„Emergency Eye“ hilft bei Feuer in Merseburg

In der alte Mensa der Hochschule Merseburg hat es am Sonntag gebrannt

Merseburg - Diese Nachricht lässt sicher einige Leute zusammenzucken - nämlich all die, die in der alten Mensa der Hochschule Merseburg nicht nur gegessen, sondern auch gefeiert haben. Am Sonntag kurz nach 17 Uhr wurde der Leitstelle von einem Spaziergänger gemeldet, dass Rauch aus der Mensa aufsteige und man einen Feuerschein sehe. Mit der neuen Technik „Emergency Eye“ (Notfallauge) konnte man sich sofort ein Bild von der Lage machen. Die Leitstelle schickte eine SMS mit einem Link an den Anrufer, der diesen angeklickt hat. Über die Kamera des Smartphones konnte die Leitstelle in Richtung Brandort schauen. Nur wenig später waren Kameraden der hauptamtlichen und der freiwilligen Feuerwehr vor Ort und konnten das Feuer binnen einer Stunde löschen. In der Mensa hatte eine Holzvertäfelung gebrannt.