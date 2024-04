Versorgung in Kitas in Braunsbedra

Jede Kita in Braunsbedra soll künftig selbst entscheiden, in welchem Umfang verpflegt werden soll.

Braunsbedra/MZ - Die Verwaltung der Stadt Braunsbedra will die Entscheidung über die Ganztagsverpflegung an die Kitas abgeben. Das erklärte Danny Gebler, zuständiger Mitarbeiter für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, in der jüngsten Sitzung vom Sozialausschuss. „Jede Kita soll autonom entscheiden, in welchem Umfang verpflegt werden soll und durch welchen Caterer“, erklärte er. Die Umstellung soll voraussichtlich im September/ Oktober dieses Jahres erfolgen.