Coole Sommer-Idee aus Merseburg Eis-Flatrate in Merseburg - MZ verschenkt 20 „All you can eat“-Gutscheine

Nur im August und nur in Merseburg: Jeden Dienstag kann man im „Eisheimisch“ am Ständehaus so viele Kugel Eis essen, wie man möchte. MZ verlost 20 Gutscheine. Was die Mega-Schlemmerei kostet und wie man gewinnen kann.