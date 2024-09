Der Saalekreis ehrt bei seinem seinem Sommerempfang verdient Bürger. In diesem Jahr stand die Auszeichnung ganz im Zeichen des Blaulichts. Sie ging an zwei altgediente Kameraden Michael Jahn und Maria Kleppel .

Saalekreis/MZ. - „Die Kameradin, die wir ehren, kommt aus der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg sowie der Ortsfeuerwehr Zwebendorf-Hohenthurm“, begann der Kreistagsvorsitzende Andrej Haufe (CDU) die Laudatio, ohne einen Namen zu nennen. Doch Maria Kleppel wusste gleich, dass sie damit gemeint ist. „Ich dachte“, so Kleppel im Nachgang, „da ziehe ich mir mal lieber meine Jacke an.“ Denn sie würde in Kürze auf die Bühne gebeten. Jedoch nicht allein. Haufe fügte an: „Den Kamerad, den wir heute ehren, ist ein klein wenig älter, war schon vier Jahre junger Brandschutzhelfer in der Ortsfeuerwehr Krumpa, als die Kameradin geboren wurde.“ Da war Michael Jahn sofort klar, dass es nun um ihn ging.