Eine Last-Minute-Entscheidung des Kreistags, Gerichtsverfahren und ein Start im Provisorium: Die Anfänge für die Rettungswagenbesatzungen des ASB in Bad Dürrenberg waren nicht einfach. Doch jetzt haben sie Rechtssicherheit und ein frisch saniertes Quartier.

Eine neue Wache für die Retter: Monatlich 250 bis 260 Einsätze von Bad Dürrenberg aus

Zur Einweihung gratulierten DRK-Geschäftsführer Thomas Schöneburg und sein Rettungsdienstleiter Thomas Kruck (r.) ihren Pendants Maik Scharf (l.) und Mario Lehmann vom ASB.

Bad Dürrenberg/MZ. - „Die Kurzfassung? Wir sind froh, dass rechtlich jetzt alles geklärt ist“, sagte Maik Scharf. Und der Geschäftsführer des ASB Halle-Bitterfeld war auch froh, dass seine Mitarbeiter in Bad Dürrenberg seit wenigen Wochen nun eine richtige Rettungswache haben, das Provisorium, das seit Sommer an der Ostrauer Straße Bestand hatte, beendet ist. Am Mittwoch feierte der ASB die offizielle Einweihung.