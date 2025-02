Bei zwei Einbrüchen wurde am Wochenende in Querfurt und Alberstedt Baumaterialien, Elektrogeräte und Werkzeuge im Wert von mehr als 50.000 Euro gestohlen.

50.000 Euro Schaden: Diebe stehlen in Querfurt und Alberstedt Baumaterialien und Werkzeuge

Am Wochenende wurden in Querfurt und Alberstedt zwei Einbrüche verübt.

Querfurt/Alberstedt. Unbekannte Täter haben am Wochenende von zwei Firmengeländen Baumaterialien, elektronische Geräte und Werkzeug entwendet, wie die Polizei informiert.

In der Merseburger Straße in Querfurt überwanden die Täter den Angaben zufolge den Zaun um das Gelände. Es sei Diebesgut im Wert von etwa 27.000 Euro gestohlen worden, so die Polizei.

In Alberstedt betraten Unbekannte ein Baustellengelände und brachen einen Baucontainer auf. Hier sei ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden.

Ob es sich bei beiden Einbrüchen um die gleichen Täter handelt, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf.