Leunas größte Ortschaft Kötzschau wird fortan von der Schladebacherin Doreen Blumtritt vertreten. Sie will sich für den Bau eines Bürgerhauses einsetzen.

Seit 20 Jahren sitzt Blumtritt im Ortschaftsrat Kötzschau, seit diesem Jahr ist sie auch Ortsbürgermeisterin und Stadträtin in Leuna.

Kötzschau/MZ. - „Wenn ich etwas anfange, dann bringe ich es auch zu Ende“, sagt Doreen Blumtritt. Angefangen hat sie nun gleich zwei neue „Großprojekte“: Sie ist nicht nur neue Ortsbürgermeisterin von Kötzschau, sondern kam über die CDU-Liste erstmals in den Stadtrat von Leuna. Kommunalpolitisch aktiv ist die 51-Jährige schon länger. Seit 20 Jahren sitzt sie im Kötzschauer Ortschaftsrat, tritt nun als neue Ortsbürgermeisterin in die Fußstapfen von Wolfgang Weise, der sich zwölf Jahre lang um die Belange des Ortes kümmerte. Die Zusammenarbeit mit Weise und seinen Vorgängern sei immer super gewesen, meint Blumtritt, nun wolle sie das Amt mit dieser Teamgeist-Mentalität fortführen. Mit Bernd Kretzschmar als Stellvertreter, der auf dem Bauhof Schladebach arbeitet, habe sie einen „starken Partner“ an ihrer Seite, den sie auch brauche.