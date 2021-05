Ehepaar aus Merseburg schenkt Südpark eine neue Vogeluhr

Merseburg - „Wir sind zwar keine regelmäßigen Besucher des Südparks, aber mit den Enkeln sind wir schon zwei- oder dreimal im Jahr hier“, erzählt Horst Fischer. Dabei sei seiner Frau und ihm aufgefallen, dass die Tafel mit der Vogeluhr, die in der Nähe des Vogelgeheges stand, schon völler verblasst und kaum noch lesbar war. „Das tat uns leid, denn da kann jeder etwas lernen.“ Die Vogeluhr erklärt nämlich, wann welcher Vogel am Tag zu singen beginnt - natürlich immer in Abhängigkeit davon, wann die Sonne aufgeht. Kurzerhand habe er sich mit dem Grünflächenamt der Stadt in Verbindung gesetzt. „Wolfgang Däne sagte mir, dass man sich über eine neue Tafel freuen würde“, erzählt Fischer. „Und da wir keine Tierpaten sind, haben wir uns entschlossen, dem Park eine neue Vogeluhr zu schenken.“

400 Euro hat das gute Stück gekostet, auf dem man nun die wichtigsten Singvögel sehen kann und die Tageszeit, zu der sie ihren Gesang anstimmen. Es seien übrigens immer die Männer, die da singen. Und alle Arten eben zu unterschiedlichen Zeiten. Er selbst liebt übrigens den abendlichen Gesang der Amseln, so Fischer. Sein Interesse für die heimische Vogelwelt habe Harald Friedrich, ein ehemaliger Stadtführer in Merseburg, geweckt, der allerdings vor Jahren in den Schwarzwald gezogen und vor etwa zwei Monaten verstorben sei. „Die Vogeluhr ist gleichzeitig eine Erinnerung an ihn“, sagt Fischer. Grünflächenamtsleiter Gerd Heimbach und Uwe Kowalski, der Sachgebietsleiter Grün, dankten herzlich für die Spende. „Das trägt weiter dazu bei, dass unser Südpark schön und attraktiv für die Besucher bleibt.“ Es sei sehr viel Arbeit, dass der Park so aussehe, wie man ihn jetzt erlebe, so Kowalski. Heimbach: „Zumal wir hierfür nur sehr wenige Mitarbeiter haben.“ (mz)