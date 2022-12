Drei Verletzte bei Unfall in Leuna

Drei Verletzte forderte am Dienstag ein Verkehrsunfall in Leuna.

Leuna/MZ - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad in der Merseburger Straße in Leuna sind am Dienstag gegen 12.35 Uhr drei Personen im Alter von 56 bis 64 Jahren verletzt und in eine Klinik nach Merseburg gebracht worden. Das Auto sei bei dem Unfall ins Gleisbett der Straßenbahn geschleudert worden und durch die Feuerwehr geborgen worden, heißt es von der Polizei. Deshalb sei es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen, auch des Straßenbahnverkehrs, gekommen, weil beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. An dem Leichtkraftfahrzeug sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die anderen Schäden müssten noch begutachtet werden, heißt es.