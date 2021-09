Merseburg/MZ - Der 27. September 1991 ist für das Merseburger Domgymnasium ein besonderes Datum. Denn da fand die Wiedergründung statt. Die Schule erhielt ihren traditionellen Namen zurück, nachdem sie ab 1945 erst als Ernst-von-Harnack-Oberschule und dann als Erweiterte Oberschule „Ernst Haeckel“ existierte.

Domgymnasium in Merseburg feiert 30. Jahrestag der Wiedergründung

30 Jahre später wird das gleich mehrfach gefeiert. Freitagnachmittag gab es ein Schulfest, das Erste seit der Coronapandemie, wie Schulleiter Steffen Rahaus bei der Begrüßung betonte. Montagabend findet im Dom eine Festveranstaltung mit der Übergabe des traditionellen Haeckel-Stipendiums an zwei Zwölftklässler durch den Förderverein statt.

Die erste Auszeichnung dieses erweiterten Festwochenendes, der Schulpreis des Fördervereins, wurde schon Freitagnachmittag auf dem Hof überreicht. Die Klasse 10/3 erhielt ihn für ihr Geschichtsprojekt „Stolperstein“ aus dem vergangenen Schuljahr, das das mutige Handeln und tragische Ende der ehemaligen Domschülerin Margarete Bothe während der NS-Diktatur aufarbeitete.

Domgymnasium ist eine „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“

Der seit 2016 verliehene Schulpreis gehe an Gymnasiasten, die sich besonders hervorgetan haben, begründete Ivo Gottwald, 1. Vorsitzender des Vereins ehemaliger Domschüler und Freundeskreis Domgymnasium Merseburg, in seiner Ansprache. Nun solle eine Schule den Nachwuchs auch darauf vorbereiten, Verantwortung zu übernehmen, meinte Geschichtslehrer Dirk Schreiner.

Zudem sei das Domgymnasium ja eine „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Das seien große Worte, die aber nichts wert seien, wenn man nicht nach ihnen lebe. Was er seinen Schülern hoch anrechnete, war, dass sie das Wichtigste, was sie haben, nämlich ihre Lebenszeit, ins Projekt investierten. Merseburgs Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) zählte nicht nur zu den ersten Gratulanten. Er kündigte auch eine zukünftige Beteiligung der Stadt an diesem Preis an.