Saalekreis/MZ. - Die Abstimmung zur Sportlerwahl des Jahres 2024 geht in die letzte Runde. Nachdem die Nominierten in fünf Kategorien bereits vorgestellt wurden, folgen nun zu guter Letzt die Mannschaften der Erwachsenen.

Zur Teilnahme online abstimmen unter: volksstimme.sslsurvey.de/MZ-Sportlerumfrage-2024

Die sechs nominierten Teams konnten im vergangenen Jahr sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene mit herausragenden Leistungen glänzen. Daher stehen sie auf dem Tippschein der gemeinsamen Sportlerwahl vom Kreissportbund Saalekreis (KSB) und der Mitteldeutschen Zeitung. Der KSB blickt auf das Sportjahr der Teams zurück:

Kegel-Damen, SV Germania Schafstädt

Die Kegel-Damen des SV Germania Schafstädt spielen seit nunmehr 34 Jahren in der zweithöchsten Spielklasse und sind stets Mitfavoriten für den Aufstieg. In der Saison 2023/2024 starteten die Frauen noch etwas holprig in die Saison.

Die Kegel-Damen des SV Germania Schafstädt spielen seit nunmehr 34 Jahren in der zweithöchsten Spielklasse und sind stets Mitfavoriten für den Aufstieg. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Doch die Siege ließen nicht lange auf sich warten. Es entwickelte sich ein spannender Kampf um den begehrten Aufstiegsplatz und die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag. Mit voller Leidenschaft belegten die selbsternannten „Germania Schäfchen“ den 2. Platz in ihrer Liga und verpassten nur ganz knapp den Aufstieg.

Triathlon-Team, Triathlon Club Merseburg

Das besondere Merkmal dieser Mannschaft des Triathlon Club Merseburg ist ihre Vielseitigkeit. Sie betreiben nicht nur eine Sportart, sondern gleich drei.

Das besondere Merkmal dieser Mannschaft des Triathlon Club Merseburg ist ihre Vielseitigkeit. Sie betreiben nicht nur eine Sportart, sondern gleich drei. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Die Ausdauersportler lieben die besondere Herausforderung beim Triathlon, bestehend aus einem Mehrkampf der Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Seit vielen Jahren nehmen sie erfolgreich an Wettkämpfen teil. Gemeinsam konnten sie ihren Erfolg aus den beiden Vorjahren wiederholen und wurden erneut Landesmeister.

Heller / Opitz, Tollwitzer RSV 1900

Ob nach Frellstedt, Wetzlar oder Ginsheim – auch in der letzten Saison reisten die beiden Tollwitzerinnen Wiebke Heller und Caroline Opitz gemeinsam mit ihrem Trainer Rüdiger Uhlirsch quer durch ganz Deutschland.

Ob nach Frellstedt, Wetzlar oder Ginsheim - auch in der letzten Saison reisten die beiden Tollwitzerinnen Wiebke Heller und Caroline Opitz gemeinsam mit ihrem Trainer Rüdiger Uhlirsch quer durch ganz Deutschland. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Ihr großes gemeinsames Ziel: So viele Punkte wie möglich einzufahren. Und dieses Ziel konnte das Duo vom Tollwitzer Radsportverein sehr gut umsetzen. In der 1. Radpolo-Bundesliga belegten sie den sechsten Tabellenplatz. Auch beim Deutschlandpokal zeigten sie tolle Spiele und erkämpften sich im Finale die Bronzemedaille.

Kegel-Herren, SV Geiseltal Mücheln

Die 1. Männermannschaft des SV Geiseltal Mücheln spielt seit über 60 Jahren auf sehr hohem Niveau und erzielte regelmäßig großartige Erfolge. Vor allem in der letzten Saison spielte die Mannschaft überragend.

Die 1. Männermannschaft des SV Geiseltal Mücheln spielt seit über 60 Jahren auf sehr hohem Niveau und erzielte regelmäßig großartige Erfolge. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Nach einer sehr dominanten Saison mit 29-7 Punkten und sieben Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten holten sie sich verdient den Staffelsieg in der 2. Bundesliga Ost. Hierbei sei erwähnt, dass der langjährige Mannschaftskapitän Andreas Kühn im März vergangenen Jahres tödlich verunglückte und eine riesige Lücke hinterließ. Die Erfüllung seines großen Traums erlebte Andreas Kühn noch. Bereits fünf Spiele vor dem Ende der Saison schaffte die Mannschaft den Aufstieg in die Eliteliga.

Volleyball-Herren, CV Mitteldeutschland

Die Volleyballer vom CV Mitteldeutschland haben in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass sie zu den Spitzenmannschaften in der Region gehören. Nach ihrem erfolgreichen Aufstieg startete die Mannschaft in der letzten Saison in der Dritten Liga.

Die Volleyballer vom CV Mitteldeutschland haben in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass sie zu den Spitzenmannschaften in der Region gehören. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Mit großem Kampfgeist gingen die Volleyballer aus Spergau in die einzelnen Spiele. Doch am Ende reichte das Ergebnis leider nicht für den Klassenerhalt. Nach dem knappen Abstieg in die Regionalliga will der CV Mitteldeutschland schnell den Wiederaufstieg in die Dritte Volleyball-Liga schaffen. Die Voraussetzungen stehen derzeit gut: Ungeschlagen führen die Männer vom CV Mitteldeutschland die Tabelle an.

Faustball-Herren, MSV Buna Schkopau

Die Faustballer vom MSV Buna Schkopau sind seit Jahren in der zweithöchsten Liga vertreten. Auch in der letzten Spielsaison starteten die Schkopauer in der 2. Bundesliga Ost und zeigten über die gesamte Saison eine konstant gute Leistung.

Die Faustballer vom MSV Buna Schkopau sind seit Jahren in der zweithöchsten Liga vertreten. (Foto: KreisSportBund Saalekreis)

Zum Abschluss der Feldsaison belegte das Team einen guten vierten Platz. Ein besonderer Höhepunkt war jedoch die Hallensaison 2023/2024. Hier belegte die Mannschaft den zweiten Platz und qualifizierte sich somit erneut für die prestigeträchtigen Aufstiegsspiele. Nach mehreren vergeblichen Anläufen klappte der ersehnte Aufstieg in die 1. Bundesliga. Mit dem Aufstieg erfüllten sich die MSV-Faustballer um Kapitän Fabian Donalies einen lang gehegten Traum.