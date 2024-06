Nach einem Einbruch mit Diebstahl ist dem Zweiradhaus Mielke am Querfurter Roßplatz ein Schaden von Zehntausenden Euro entstanden.

Einbruch bei Zweiradhaus Mielke in Querfurt: E-Bikes gestohlen - Zehntausende Euro weg

Diebstahl am Roßplatz

Aus dem Zweiradhaus Mielke am Roßplatz in Querfurt sind fünf teure E-Bikes

Querfurt/DUR. - Zu einem besonders schweren Diebstahl ist es am frühen Mittwochmorgen in dem Fahrradgeschäft Zweiradhaus Mielke am Querfurter Roßplatz gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach haben Unbekannte gegen 4 Uhr das Fahrradgeschäft angegriffen, indem sie die Schaufensterscheibe durchbrachen. Anschließend stiegen die Diebe in den Laden ein und klautren fünf E-Bikes.

Der Stehlschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.