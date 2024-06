Querfurt/DUR. - Bereits am 22. März ist es gegen 12 Uhr in der Rossmann-Filiale in der Merseburger Straße in Querfurt zu einem Diebstahl gekommen.

Ein Mann hat laut Polizei 25 Pflegemittel der Marken Loreal, Eucerin, Nivea und Priorin im Wert von 602 Euro geklaut. Dazu hatte er einen Einkaufskorb zum Tragen genutzt. Aus diesem steckte der unbekannte Täter die Artikel anschließend in seine Jackentaschen.

So sieht der gesuchte Ladendieb aus Querfurt aus. Foto: Polizei Saalekreis

Anschließend habe er die Filiale verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen.

Der Gesuchte hat Waren aus einer Rossmann-Filiale geklaut. Foto: Polizei Saalekreis

Da die Identifizierung des Mannes bisher nicht auf anderem Wege gelungen ist, wurde per Beschluss des Amtsgerichts Halle die Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera angeordnet.

Wer kennt diesen Mann in Querfurt? Foto: Polizei Saalekreis

Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Person machen können, sollen sich an das Polizeirevier Saalekreis telefonisch unter der 03461/4460 wenden.