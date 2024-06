Nach einem Einbruch mit Diebstahl ist dem Zweiradhaus Mielke am Querfurter Roßplatz ein Schaden von Zehntausenden Euro entstanden.

Diebstahl in Querfurt

Querfurt/DUR. - Zu einem besonders schweren Diebstahl ist es am frühen Mittwochmorgen in dem Fahrradgeschäft Zweiradhaus Mielke am Querfurter Roßplatz gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach durchbrachen Unbekannte gegen 4 Uhr die Schaufensterscheibe des Fahrradgeschäfts. Anschließend stiegen die Diebe in den Laden ein und klauten fünf E-Bikes.

Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.