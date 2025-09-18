in der Nacht zum Donnerstag haben Diebe in einem Gewerbegebiet im Osten von Merseburg etwa 100 Liter Diesel gestohlen und eine Paketbox aufgebrochen. Ihr Vorgehen dabei war filmreif.

Merseburg. – In der Nacht zum Donnerstag (18. September 2025) ist es im Osten von Merseburg zu einem besonders dreisten Diebstahl in einem Gewerbegebiet gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 100 Liter Dieselkraftstoff.

Demnach hätten die Täter zuerst gezielt mehrere Straßenlaternen in dem Gewerbegebiet so manipuliert, dass das Areal abgedunkelt war. Anschließend sollen sie einen Zaun durchtrennt und sich so Zugang zu einem Firmengelände verschafft haben.

Diebe stehlen 100 Liter Diesel und brechen Paketbox auf

Laut Polizei hätten die Täter anschließend auf dem Gelände rund 100 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Des Weiteren wurde eine in der Nähe befindliche Paketbox aufgebrochen und ein dort deponiertes Paket gestohlen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden vorläufig auf etwa 300 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Gewerbegebiets im Osten Merseburgs nimmt das Polizeirevier Saalekreis entgegen.