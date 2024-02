Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/Merseburg/MZ. - „Die Zeitarbeit erholt sich gerade“, findet Stefan Schmidt. Er ist Disponent der TVS Personalservice GmbH in Leuna. Die hat etwa 100 Beschäftigte unter Vertrag, die in 40 bis 50 verschiedenen Betrieben arbeiten – als Kaufleute, in der Chemie oder als Helfer im Lager. TVS ist ein kleiner lokaler Akteur in einer Branche, die 2017 eine Zäsur erlebte. Damals trat das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in Kraft. Es schreibt vor, dass Zeitarbeiter nach neun Monaten in einem Unternehmen dieselben Konditionen wie die Festbelegschaft bekommen, nach 18 Monaten übernommen werden müssen.