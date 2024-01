Die Zahl der Bedürftigen steigt, wie auch der Bedarf an Hilfe

In der Außenstelle in Bad Dürrenberg bekommen die Menschen täglich gegen Vorlage einer Karte Essen ausgereicht.

Bad Dürrenberg/Merseburg/mz. - Es ist kurz vor 9 Uhr und noch bevor sich die Türen öffnen, hat sich eine Schlange am Eingang der Essenausgabe in Bad Dürrenberg gebildet. Die meisten haben Tüten oder Kisten dabei, um sich Essen für die kommenden Tage zu holen. Manche nutzen auch die Chance, nach Kleidung oder Dingen für die Wohnung oder etwas Deko zu schauen. Die Works gGmbH gibt in Bad Dürrenberg, Merseburg, Mücheln und Braunsbedra nicht nur Essen aus, sie unterstützt Bedürftige mit Kleidung und Haushaltsdingen. Der Bedarf steigt zusehends. Daher gibt es feste Regeln.