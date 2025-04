Wirtschaft im Saalekreis Die Teha Group aus Querfurt wächst

Das Unternehmen im Stahl- und Aluminiumbau mit Sitz in Querfurt hat die Firmen Metallbau Querfurt GmbH und RTR-Aluminiumbau Leuna GmbH in die Gruppe aufgenommen. Jochen Conrad und Marko Faber, Mitinhaber der Teha Group, erklären im Interview, warum sie neue Partner in der Region haben und was die US-Strafzölle für die Metallbaubranche bedeuten.