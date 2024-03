Vertreter der Stadtwerke Merseburg haben die Anwohner darüber informiert, was sie in den kommenden Monaten erwartet. Das Dorf wird in zwei Schritten mit Glasfaser versorgt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Meuschau/MZ - Die Plätze im Sportlerheim am Sportplatz in Meuschau sind am Freitagabend voll besetzt. Einige Anwohner müssen während des Vortrags der Stadtwerke Merseburg zum geplanten Glasfaserausbau in der Ortschaft stehen. In einigen Straßen hat das Unternehmen bereits mit dem Ausbau begonnen, der zweite Teil des Ortes soll auch im Laufe dieses oder Anfang des nächsten Jahres folgen.