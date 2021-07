Deutsche Bank verabschiedet sich aus Merseburg

Merseburg/MZ - Die Deutsche Bank möchte ihre Merseburger Filiale noch in diesem Jahr schließen. Das bestätigt ein Sprecher des Geldinstituts. „Die Deutsche Bank schließt bis Ende des Jahres den Standort Merseburg. Die Kunden werden künftig aus der Filiale in Halle an der Saale betreut“, heißt es aus dem Frankfurter Unternehmen. Damit wäre das Geldhaus im gesamten Saalekreis nicht mehr mit eigener Filiale vertreten.

Der Merseburger Standort ist nicht als einziger von den umfangreichen Filialschließungen der Deutschen Bank betroffen. „Die Deutsche Bank wird, wie vor circa einem Jahr angekündigt, bis Ende 2021 deutschlandweit rund 100 Filialen schließen“, sagt der Sprecher des Geldhauses. Von den Schließungen betroffene Kunden könnten in den nächsten Wochen und Monaten mit Mitarbeiterinnen der Bank „über alle Fragen sprechen, die sie beschäftigen: Wie und wo erhalten sie Bargeld oder können bargeldlos bezahlen, wie können sie ihr tägliches Bankgeschäft erledigen und wie funktioniert in der neuen Filiale oder per Telefon und Video der Kontakt zum Berater oder zur Beraterin.“

Für die Abhebung von Bargeld könnten die Kunden der Deutschen Bank die Postbank „sowie weitere Stellen der Cashgroup nutzen.“ Zur Cashgroup gehören auch die Commerzbank sowie die Hypovereinsbank.

Die Deutsche Bank schließt nicht als einziges Geldinstitut in großem Stil Filialen. Laut einer Studie von Strategy&, einer Tochterfirma der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, sank die Zahl der Geschäftsstellen europäischer Privatkundenbanken zwischen 2016 und 2020 um mindestens vier Prozent - pro Jahr. Während der Pandemie habe es sich gezeigt, dass Banken ihre Geschäftsmodelle auch mit deutlich verringerten Präsenzangeboten realisieren könnten. Bis zum Jahr 2023 könnten demnach bis zu 40 Prozent des bestehenden Filialnetzes verschwinden. „Im Bankmodell der Zukunft wird die Kundenansprache umgekehrt: Anstatt durch die besten Standorte möglichst viele Kunden in die Filialen zu locken, werden zukünftig durch gezieltes Online-Marketing Kundenkontakte gewonnen“, sagt Andreas Pratz, Partner bei Strategy& und Autor der Studie.