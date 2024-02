Ausverkaufte Halle, noch nie erreichte Spendensumme: Wohnungsbau-Cup in Querfurt war ein voller Erfolg. Und der Siegerpokal ging an Farnstädt.

Der Wohnungsbau-Cup in Querfurt bricht Rekorde

Fußballturnier in der Mehrzweckhalle

Das Farnstädter Team von Trainer Danny Rabenhold (l.) gewann den 20. Wohnungsbau-Cup in Querfurt. Andreas Nette, Bürgermeister der Quernestadt (r.), und Daniel Baumgarten, Chef der Wohnungsbaugesellschaft (2.v.r.), gratulierten.

Querfurt/MZ. - Das hat es noch nie gegeben: Das Fußballturnier um den Wohnungsbau-Cup in der Mehrzweckhalle in Querfurt war am Freitagabend komplett ausverkauft. „Wir mussten schon mit Turnierbeginn die Halle schließen“, sagte Robert Stöhr, Präsident vom VfL Querfurt. Und auch bei der Spendensammlung – das Turnier verfolgt einen sozialen Zweck – brach diese 20. Auflage alle Rekorde. Insgesamt 4.160 Euro kamen zusammen. Sportlicher Sieger des vom VfL Querfurt und der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ausgerichteten Turniers wurde die Mannschaft vom SV Blau-Weiß Farnstädt.