Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Esperstedt/MZ. - Die Vorfreude aufs Wochenende ist bei den Esperstedtern groß. Der „Esperstedter Glühwein-Express“ wird am Samstag, 2. Dezember, wieder durch die Straßen in ihrem Dorf im Weida-Land rollen. Für die Veranstalter, der Verein zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Esperstedt und die Mitglieder der Ortswehr sowie ihre Helfer gehen die Vorbereitungen nun in die heiße Phase. An diesem Donnerstag und Freitag werden die Gespanne, die von historischen Fahrzeugen gezogen werden, geschmückt und ausgerüstet. Samstag ab 16 Uhr soll der rollende Weihnachtsmarkt wieder bunt beleuchtet losziehen und Zuschauer am Straßenrand auf die Vorweihnachtszeit einstimmen.