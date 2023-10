Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - „Alle Diejenigen, welche sich einer Vereinigung von Postwerthzeichensammlern anschließen wollen, werden gebeten, sich Donnerstag Abend in der ,Goldenen Kugel’ einzufinden.“ Absender dieses Inserats waren „mehrere Philatelisten“. Es erschien am Mittwoch, den 31. August 1898, im „Merseburger Korrespondent“. Drei Tage später wurde im selben Blatt darüber berichtet, dass sich ein Briefmarkenclub gebildet hat. So lässt sich nachweisen, dass sich am 1. September 1898 der Briefmarken-Sammler-Verein Merseburg gegründet hat. Der Merseburger Briefmarkenverein 1898, wie er heute heißt, blickt auf 125 Jahre Vereinsgeschichte zurück.