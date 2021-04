Das Lieblingsbuch im Schuhkarton

Merseburg - Das ist doch bestimmt etwas für Leseratten: Pünktlich zum Welttag des Buches am 23. April haben sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek eine tolle Aktion ausgedacht. Wer Harry Potter, Findus, Drache Kokosnuss, Greg, Pippi und andere Hauptdarsteller aus Kinder- und Jugendbüchern liebt, soll die nämlich zum Leben erwecken! Alles was man brauche, seien gute Ideen, ein Schuhkarton, Bastelsachen und vielleicht ein wenig Hilfe von Eltern oder Geschwistern.

Alle abgegebenen Kunstwerke sollen Teil einer Ausstellung werden, die für Oktober anlässlich des 130-jährigen Jubiläums der Stadtbibliothek „Walter Bauer“ geplant ist. Jeder kleine Künstler, der mitmache, bekäme eine Belohnung für seine tolle Arbeit, teilte die Stadt mit. Egal ob selbst gemalt oder ausgeschnitten, alles sei erlaubt. Die fertigen Schuhkartons können mit Name und Adresse versehen in der Stadtbibliothek „Walter Bauer“ an der König-Heinrich-Straße 20 abgegeben werden. (mz/und)

Stadtbibliothek „Walter Bauer“, König-Heinrich-Straße 20, 06217 Merseburg, Telefon: 03461/445 560, E-Mail: stadtbibliothek@merseburg.de