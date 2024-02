Das GMS Center am Döcklitzer Tor in Querfurt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ - Das Projekt von Marcus Conrad, im GMS Center am Döcklitzer Tor in Querfurt einen sogenannten Coworking Space einzurichten, biegt offenbar auf die Zielgerade ein. „Wir sind gerade in der Bauphase.“ Im Mai sei die Eröffnung geplant, erklärte er im Rahmen einer Feier des IT-Dienstleisters Net Con aus Halle, der in Conrads Immobilie in Querfurt seine Zweigstelle bezogen hat.